Азербайджано-турецкая комиссия установила квоты на грузоперевозки

В Анкаре состоялось заседание Азербайджано-турецкой комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта.

Согласно информации, на заседании были обсуждены вопросы регулирования международных перевозок автомобильным транспортом и приняты решения. Стороны подчеркнули, что, учитывая важную роль, которую международные перевозки играют в двусторонней торговле, будут продолжены совместные усилия по развитию этой сферы.

Было отмечено, что успешно завершены работы по созданию и интеграции системы "E-permit", позволяющей обмениваться и выдавать бланки разрешений в электронном виде между Турцией и Азербайджаном. В результате успешной реализации проекта начато применение электронных разрешений на двусторонние грузоперевозки между нашими странами и выполнены первые перевозки. С применением электронного разрешения 16 декабря в Азербайджан прибыл первый грузовой автомобиль, принадлежащий турецкой компании-перевозчику. Ожидается, что первый грузовой автомобиль, получивший электронный бланк разрешения и выехавший из Азербайджана, 18 декабря въедет на территорию Турции.

На заседании были обсуждены обмен статистическими данными, грузовые и пассажирские перевозки, особо отмечен рост объема грузоперевозок между двумя странами.

Также были проведены обсуждения о количестве разрешительных документов, используемых турецкими и азербайджанскими перевозчиками для международных перевозок. Квота физических бланков "разрешений" на 2025 год по грузоперевозкам определена следующим образом: двусторонняя/транзит- 65000 единиц, транзит - 85000 единиц, в 3-ю страну/из страны - 15000 единиц, прием грузов из порта для азербайджанских перевозчиков/в 3-ю страну/из страны - 5000 единиц и в случае восстановления международных пассажирских перевозок для нерегулярных перевозок - 200 единиц.

При этом для международных грузоперевозок на следующий год установлена первоначальная квота на электронные бланки "разрешений" - 500 единиц для двусторонних и 15000 - для транзитных.

Таким образом, количество бланков "разрешений" на осуществление международных перевозок автомобильным транспортом увеличено на 15500 единиц и на 2025 год определено в количестве 185 700.

Было достигнуто соглашение о том, что физические бланки "разрешений", в зависимости от уровня использования электронной системы в течение года, могут быть заменены электронными разрешениями. Отмечено, что при необходимости будет осуществлен дополнительный обмен физическими или электронными бланками "разрешений". Бланки "разрешений" будут действительны до 31 января следующего года.

В то же время было принято решение о продолжении встреч между техническим персоналом сторон и начале совместной работы в связи с E-CMR.