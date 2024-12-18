https://news.day.az/sport/1716458.html Завершился III тур Высшей лиги по волейболу среди мужчин Завершился III тур Высшей лиги по волейболу среди мужчин. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в последний игровой день состоялись две встречи. Первыми на площадку вышли команды "Хиласедиджи" и "Азеррейл". Матч, проходивший в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям, завершился победой хозяев со счетом 3:1.
Завершился III тур Высшей лиги по волейболу среди мужчин
Завершился III тур Высшей лиги по волейболу среди мужчин.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в последний игровой день состоялись две встречи. Первыми на площадку вышли команды "Хиласедиджи" и "Азеррейл". Матч, проходивший в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям, завершился победой хозяев со счетом 3:1.
В последнем поединке дня "Гянджляр" принимал "Муров Аз Терминал" в Сумгайыте. Матч завершился победой гостей - 3:0.
Напомним, что в состоявшейся первой встрече III тура "Нефтчи" выиграл у МОИК со счетом 3:0.
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