Завершился III тур Высшей лиги по волейболу среди мужчин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в последний игровой день состоялись две встречи. Первыми на площадку вышли команды "Хиласедиджи" и "Азеррейл". Матч, проходивший в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям, завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В последнем поединке дня "Гянджляр" принимал "Муров Аз Терминал" в Сумгайыте. Матч завершился победой гостей - 3:0.

Напомним, что в состоявшейся первой встрече III тура "Нефтчи" выиграл у МОИК со счетом 3:0.