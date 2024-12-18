В Барде прошел танцевальный праздник "Четырехлистный клевер"

В Центре культуры Барды прошел танцевальный праздник Dörd Yarpaqlı Yonca (Четырехлистный клевер), организованный Союзом молодежи Азербайджана при поддержке министерства молодёжи и спорта Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе СМА.

В мероприятии приняли участие танцевальные коллективы из Баку, Гянджи, Шеки и Агджабеди. В первой части фестиваля для участников специалистами Ассоциации танца Азербайджана были проведены мастер-классы по танцевальному искусству, его истории, сценической культуре, ритмике, этническим фольклорным танцам.

Во второй половине дня отобранные команды выступили на фестивале с танцами в фольклорной стилизации, такими как "İgidlər", "Çobanlar", "Azərbaycan süitası", "İnnabı", Tərəkəmə", "Qaytağı", "Məzəli rəqs", "Yüzbiri", "Uzundərə", "Qarabağ" и другими. Их выступления были оценены профессиональным жюри в соответствии с установленными критериями. В завершение состоялась церемония награждения.

Руководитель проекта, президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов в своем выступлении отметил, что главная цель проекта - стимулирование развития национального танцевального искусства, имеющего древнюю и богатую историю, его пропаганда среди молодежи.

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