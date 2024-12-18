https://news.day.az/society/1716397.html Сколько учеников учатся в классах с углубленным обучением? В 196 школах, подчиненных Управлению образования города Баку, функционируют 836 классов с углубленным обучением, в которых учатся 17 424 ученика.
Сколько учеников учатся в классах с углубленным обучением?
В 196 школах, подчиненных Управлению образования города Баку, функционируют 836 классов с углубленным обучением, в которых учатся 17 424 ученика.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную столичным управлением образования, число учеников в таких классах продолжает увеличиваться, что свидетельствует об интересе к углубленному обучению, способствующему улучшению общего качества образования.
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