Сколько учеников учатся в классах с углубленным обучением?

В 196 школах, подчиненных Управлению образования города Баку, функционируют 836 классов с углубленным обучением, в которых учатся 17 424 ученика.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную столичным управлением образования, число учеников в таких классах продолжает увеличиваться, что свидетельствует об интересе к углубленному обучению, способствующему улучшению общего качества образования.