Турецкая военная делегация проводит ряд встреч в Азербайджане

Находящаяся с визитом в Азербайджане турецкая делегация во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом провела ряд встреч с руководящими должностными лицами азербайджанской армии.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече с турецкими гостями заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев рассказал о служебно-боевой деятельности Сухопутных войск азербайджанской армии, проводимых реформах, проделанной работе по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции и достигнутых успехах.

Было отмечено, что азербайджано-турецкое военное сотрудничество, основанное на братстве и дружбе, играет очень важную роль в формировании и развитии Сухопутных войск нашей армии.

В ходе состоявшейся в рамках визита встречи на Центральном командном пункте Военно-воздушных сил заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде поприветствовал делегацию командования Сухопутных войск Вооруженных сил Турции, выразив удовлетворение их визитом в Азербайджан, и обстоятельно проинформировал гостей о деятельности Центрального командного пункта.

Было отмечено, что сложившееся военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией играет очень важную роль в развитии Военно-воздушных сил Азербайджана, была особо подчеркнута значимость двустороннего военного сотрудничества в укреплении арсенала азербайджанской военной авиации.

Затем турецкие гости встретились с временно исполняющим обязанности командующего Военно-морскими силами капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым. Во время ознакомления с основной базой ВМС делегация Вооруженных сил Турции была подробно проинформирована о деятельности базы, было рассказано об успехах азербайджанских и турецких военных моряков на международных учениях.

На встрече стороны провели обстоятельный обмен мнениями о совместных учениях, по вопросам обмена опытом, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.