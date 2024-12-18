Названы главные IT-провалы 2024 года

Журналисты издания MIT Technology Review перечислили главные провалы 2024 года, которые произошли в сфере науки и техники. Список доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журнал, который ведут специалисты Массачусетского технологического института (MIT), добавил в список сервис искусственного интеллекта (ИИ) Google Gemini AI, который оказался в центре скандала из-за неумения генерировать изображения людей. Также авторы упомянули корабль Boeing Starliner, из-за которого американские астронавты застряли на МКС.

Специалисты назвали одним из провалов года сбой CrowdStrike, из-за которого операционная система (ОС) Windows перестала работать на тысячах компьютеров по всему миру. Также они упомянули взрывающиеся пейджеры - скрытые взрывчатые устройства, которые приводили в действие удаленно.

Журналисты напомнили о стартапе по выращиванию салата в вертикальных фермах Bowery, который собрал 700 миллионов долларов инвестиций, но обанкротился. Кроме того, они отнесли к провалам платформу для генетических исследований 23andMe, попытки бизнеса обойти ограничения по снижению углеродных выбросов и "бестолковый" ИИ, создающий бесполезный контент.