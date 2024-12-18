В Баку пройдет форум религиозных деятелей

В Баку 23 декабря пройдет Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы".

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями, в нем примут участие представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-богословы и специалисты.

В ходе панельных сессий, посвященных темам "Религиозные угрозы в светском государстве: политико-идеологический взгляд", "Роль религиозного фактора в реализации прав женщин", "Азербайджанский мультикультурализм: опыт, традиции и современные вызовы" и "Модели религиозного образования в светском государстве: теория и практика" будут обсуждены основные направления политики в религиозной сфере, актуальные вопросы, текущая ситуация, связанная с религиозной средой в стране.

В рамках Форума религиозных деятелей страны будет открыта фотовыставка, посвященная теме "Западный Азербайджан: карты, экспонаты, памятники, депортация".

22 декабря участники форума посетят Аллею почетного захоронения, мечеть Гейдара и ознакомятся с деятельностью Азербайджанского института теологии.