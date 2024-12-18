Грузоперевозки между Азербайджаном и Турцией вышли на новый уровень

Между Азербайджаном и Турцией осуществлена первая доставка грузов с применением электронного разрешения.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта, в стране успешно внедряются цифровые технологии в международных грузоперевозках автомобильным транспортом. Этот процесс также включает электронизацию бланков "разрешений", которыми обмениваются страны на двусторонней основе.

В результате успешной реализации соответствующего проекта были выполнены первые тестовые перевозки с применением электронного разрешения на двусторонние грузоперевозки с Турцией, и 16 декабря грузовой автомобиль, принадлежащий компании-перевозчику братской страны, прибыл в Азербайджан. Ожидается, что первый грузовой автомобиль, отправившийся из Азербайджана с применением электронного разрешения, сегодня въедет на территорию Турции.

Полная оцифровка обмена и выдачи бланков "разрешений" обеспечит прозрачность этого процесса, повысит эффективность организации грузоперевозок и позволит сэкономить время на получении разрешений. Реализуемый проект предусматривает электронный обмен и выдачу бланков "разрешений" с Турцией на начальном этапе, а затем поэтапно с другими странами, где осуществляется международная грузоперевозочная деятельность.

Было отмечено, что продолжаются работы по более широкому применению электронных и цифровых технологий в международных грузоперевозках.