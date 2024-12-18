Связи между парламентами Азербайджана и Турции расширяются по всем направлениям.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе Азербайджана, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с турецким коллегой.

Выступая на пресс-конференции, спикер Великого Национального Собрания Турции Нуман Куртулмуш вновь поприветствовал спикера Милли Меджлиса в братской стране и выразил уверенность в том, что текущий визит внесёт свой вклад в дальнейшее расширение находящихся на высоком уровне межпарламентских связей.

Спикер ВНСТ отметил важный вклад Азербайджана и Турции в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе, а также высоко оценил шаги, предпринятые под лидерством наших стран для дальнейшего укрепления тюркского мира и усиления единства между тюркскими государствами. Нуман Куртулмуш оценил шаги Азербайджана в этом направлении как исторические. Он отметил, что после исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, а также полного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в результате антитеррористических мер локального характера, в регионе возникли новые возможности для обеспечения устойчивого мира и стабильности. Он подчеркнул значение открытия Зангезурского коридора, которое, по словам спикера ВНСТ, отвечает интересам не только государств региона, но и соседних стран.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, говоря о прошедших в Азербайджане 1-го сентября внеочередных парламентских выборах, сказала, что после избрания спикером Милли Меджлиса она, в соответствии с уже сложившейся между нашими странами традицией, совершила свой первый официальный визит в братскую Турецкую Республику. По словам Сахибы Гафаровой, это её третье официальное посещение Турецкой Республики в качестве спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, и с каждым визитом она становится свидетелем дальнейшего прогресса братской Турции. Она подчеркнула, что братская Турция развивается во всех сферах, достигает больших успехов, уже оказывает влияние на процессы глобального масштаба и вносит вклад в обеспечение мира и стабильности под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Говоря о текущем высоком уровне азербайджано-турецких отношений, спикер Милли Меджлиса отметила, что отношения между Азербайджаном и Турцией, а также единство и сплочённость наших народов наилучшим образом олицетворяют собой высказывание общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Один народ - два государства". Наши страны и народы вместе как в радости, так и в печали, и поддерживают друг друга по всем вопросам, делая это без оговорок и колебаний. Отметив, что благодаря политической воле, решимости и совместным усилиям глав наших стран - Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана - эти отношения достигли своей высшей вершины, а именно союзничества, Сахиба Гафарова подчеркнула, что наше сотрудничество развивается всесторонне по всем направлениям. Успешно достигаются поставленные главами государств цели и исполняются сформулированные ими задачи.

В ходе сегодняшних обсуждений в Великом Национальном Собрании Турции вновь рассматривались связи между нашими парламентами, сказала спикер Сахиба Гафарова, добавив, что взаимоотношения наших законодательных органов ныне находятся на очень высоком уровне и продолжают расширяться во всех направлениях в союзническом духе. Группы дружбы находятся в тесном диалоге. В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями, также углубляется сотрудничество между нашими работающими в различных областях комитетами.

Спикер Милли Меджлиса также подчеркнула, что парламентские делегации наших стран обмениваются многочисленными визитами. Недавно крупная делегация Великого Национального Собрания Турции посетила Баку для участия в Международной парламентской конференции и совершила поездку на освобождённые от оккупации территории.

Кроме двустороннего сотрудничества, также существуют успешные трёхсторонние форматы сотрудничества, такие как Азербайджан-Турция-Грузия и Азербайджан-Турция-Пакистан. Взаимоподдержка находится на высоком уровне на международных платформах и в парламентских организациях. Делегации поддерживают друг друга по всем вопросам и демонстрируют общую позицию.

Одним из важных направлений нашего сотрудничества является совместная деятельность с парламентами других тюркских государств в рамках Парламентской ассамблеи тюркских государств. Наши парламенты также стараются выполнять свои обязательства в вопросе более тесного объединения тюркского мира.

В завершение, рассказывая о результатах сегодняшних обсуждений, спикер Милли Меджлиса заявила о достигнутом единогласно мнении о необходимости дальнейшего развития наших парламентских связей, уже находящихся на высоком уровне, внесения вклада в дальнейшее укрепление и углубление братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.