Какие выгоды сулит продление срока предоставления посевных субсидий в Азербайджане?

Источник: Агентство международной информации Trend

Срок предоставления посевных субсидий в Азербайджане продлен до 1 января 2030 года. Это положительно скажется на сельском хозяйстве. Такие меры способствуют стимулированию развития сельскохозяйственного сектора, более эффективной деятельности фермеров, обеспечению продовольственной безопасности страны.

Посевные субсидии обеспечивают прямую финансовую поддержку фермеров, что позволяет им увеличить производство продукции. Продление срока предоставления субсидий может сделать сельскохозяйственное производство более прибыльным, повысить к нему интерес и привести к увеличению общего производства продукции.

Комментируя этот вопрос, экономист-эксперт Эльданиз Амиров сказал Trend, что государственная поддержка, оказываемая сельскому хозяйству, на протяжении многих лет носит устойчивый характер.

"Этот вопрос находится под постоянным контролем государства, так как в данной сфере занято 36% населения страны. В направлении поддержки сельскохозяйственных субъектов реализуется ряд механизмов государственной поддержки, одним из которых является предоставление субсидий.

Продление предоставления субсидий касается не только посевных субсидий. В то же время установление субсидий для земель, обеспеченных дополнительными ирригационными системами в зависимости от сельскохозяйственных культур, можно рассматривать как шаг в поддержку внедрения более современных подходов в сельском хозяйстве.

Другое направление служит здесь уточнению учета. Так, с 1 января следующего года фермерам будут предоставлены субсидии в аграрной сфере в том случае, если будет получена выписка из государственного реестра недвижимости о правах собственности, аренды или пользования землей. Это важный шаг с точки зрения более эффективного использования земель и обеспечения прозрачности в этой сфере", - отметил он.