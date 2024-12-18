Железные аргументы Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Традиционно, любое интервью главы нашего государства представляет собой пример глубокого анализа ситуации как в регионе Южного Кавказа, так и в мире. Заявления, сделанные Президентом Азербайджана в ходе его общения с ведущими мировыми СМИ, традиционно разбираются на цитаты.

Так произошло и на сей раз. Ведь, Президент Азербайджана был очень обоснован и логичен в требованиях по поводу шагов, которые бы привели к установлению прочного мира в нашем регионе. Вот и сейчас он повторил, что Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ. При этом, глава нашего государства четко обосновал оба требования Азербайджана.

"В конституции Армении существует ссылка на Декларацию о независимости, которая, в свою очередь, содержит территориальные претензии к Азербайджану, где объявляется бывшая Нагорно-Карабахская автономная область частью Армении. Поэтому изменение конституции - это не наша прихоть, это просто объективное условие", - заявил он.

Это истина, отрицать которую не может премьер-министр Армении Никол Пашинян, при всем его богатом опыте совершения "финтов ушами" и "переобувания в воздухе".

Нельзя всерьез говорить о мире, имея в своей конституции очевидные территориальные претензии к соседним государствам. Да, у Армении есть территориальные претензии к Турции. Стало быть, простая логика подсказывает, что выход нужно искать там, где находится вход. Чем скорее Армения устранит официальные, конституционные территориальные претензии к Азербайджану и к Турции, тем скорее наступит мир в нашем регионе.

В конце концов, замечу иронично, никто же в Баку не требует от главы МИД Армении арарата Мирзояна смены имени на Агрыдаг. В Баку указывают на важность реальных шагов, сделать которые руководство Армении может. Тут вопрос ее политической воли и искренности желания достичь прочного мира. Словам Пашиняна и иных представителей Армении в Баку имеют право не доверять. Слишком уж много было примеров того, как Никол Воваевич откровенно лгал, дезавуировал самого себя.

От него же лично, особо подчеркну, зависит и ликвидация второго важного препятствия на пути подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Речь идет о роспуске бесполезной Минской группы ОБСЕ. И снова Президент Азербайджана привел четкие аргументы в пользу принятия такого решения. По его словам, Минская группа ОБСЕ уже давно не функциональна, но формально она существует.

"И наш вопрос заключается в том, что если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а Минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна? Нежелание Армении вместе с нами обратиться в ОБСЕ по ликвидации Минской группы ОБСЕ говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Снова, говоря шахматными терминами, имел место мат руководству Армении.

Нет, ну как теперь быть Пашиняну? Не согласится на резонные, аргументированные и логичные требования Азербайджана - значит выставить себя, мягко говоря, не искренним персонажем. Согласится же очень трудно. Ведь, там есть фактор отчаянного лузера, президента Франции Эммануэля Макрона, который недавно Пашиняна за ручку к новоизбранному президенту США Дональду Трампу подвел для фото на память.

Понятно, что над головой Макрона в его родной стране такие тучи скопились, что ему стоит большого труда досидеть свой срок в президентском кресле. Тем не менее напоследок Макрон, провалившийся и в экономике, и на внешнеполитической арене, все же пытается хоть как-то нагадить. Мы же видим, что Франция накачивает Армению оружием. И на этот момент также обратил внимание глава нашего государства.

"Несмотря на то, что большую часть вооружений Запада они получают бесплатно либо в кредит, ну, который, естественно, потом будет списан, но даже в этом случае они гонку вооружений с нами не выдержат. Результаты Второй Карабахской войны, антитеррористической операции сентября 2023 года не должны быть ими забыты. Также они должны понимать, что несмотря на максимальную поддержку режима Макрона, а также Госдепартамента США, здесь на земле, если они задумают очередную провокацию против нас, им никто не поможет", - сказал Президент Азербайджана.

Добавлю, что в Армении немало политиков, политологов и журналистов, которые открыто признают, что макроновская Франция банально использует Пашиняна в своих целях, дабы попытаться сыграть хоть какую-то роль на Южном Кавказе. Даже в Армении, добавлю, немало понимающих очевидную вещь - новая военная провокация против нашей страны может стоить очень дорого. И никто Армении не поможет. Потому, что правда и сила на нашей стороне. Так что, будет правильно, если руководство Армении перестанет лавировать и сделает то, на что обоснованно указывают в Баку. Так всем на Южном Кавказе будет лучше. Что до Франции, то ее проблемы пускай остаются делом ее же политиков.