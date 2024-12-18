https://news.day.az/world/1716470.html Турция и Ливан будут работать вместе, чтобы помочь Сирии - Эрдоган Турция и Ливан объединят усилия для поддержки Сирии. Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. "Как два важных соседа Сирии, мы договорились с Ливаном действовать вместе", - сказал Президент Турции.
Турция и Ливан будут работать вместе, чтобы помочь Сирии - Эрдоган
Турция и Ливан объединят усилия для поддержки Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливана Наджибом Микати.
"Как два важных соседа Сирии, мы договорились с Ливаном действовать вместе", - сказал Президент Турции.
Эрдоган добавил, что Анкара и Бейрут стремятся помочь Сирии восстановиться и обрести устойчивость. Глава государства отметил, что стабильность Сирии является ключом к стабильности всего региона.
Отметим, что 8 декабря представители вооружённой оппозиции в Сирии заявили о захвате Дамаска и начале формирования переходных органов власти.
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