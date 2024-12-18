Премьер-министр Азербайджана прибыл в Египет

Премьер-министр Азербайджана прибыл в Египет.

Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана.

Сообщается, что 18 декабря премьер-министр Али Асадов прибыл в ​​столицу Египта Каир для участия в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8.