https://news.day.az/politics/1716478.html Премьер-министр Азербайджана прибыл в Египет - ФОТО Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Египет. Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана. Сообщается, что 18 декабря премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в столицу Египта Каир для участия в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8.
Премьер-министр Азербайджана прибыл в Египет - ФОТО
Премьер-министр Азербайджана прибыл в Египет.
Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана.
Сообщается, что 18 декабря премьер-министр Али Асадов прибыл в столицу Египта Каир для участия в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре