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Премьер-министр Азербайджана прибыл в Египет - ФОТО

Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Египет. Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана. Сообщается, что 18 декабря премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в ​​столицу Египта Каир для участия в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8.