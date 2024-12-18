Во Франции подтвердили приговор для Саркози

Кассационный суд Парижа подтвердил приговор апелляционного суда в отношении бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози к году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

В мае 2023 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор суда низшей инстанции от 2021 года в отношении Саркози к году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Суд также лишил Саркози права выдвигать свою кандидатуру на выборах. Согласно постановлению суда, бывший глава государства может отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом.

"Николя Саркози, безусловно, подчинится вердикту, который теперь стал окончательным", - заявил агентству его адвокат Патрис Спинози. Он добавил, что "в ближайшие недели" его клиент обжалует это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Агентство отмечает, что 69-летний политик стал первым экс-президентом в истории республики, который был приговорен к реальному сроку лишения свободы. В ближайшее время его должен вызвать судья по вопросам исполнения наказаний, чтобы определить условия использования электронного браслета.