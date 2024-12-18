Землетрясение на Каспии

В Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Сообщается, что магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 21:14 по местному времени, составила 3 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 51 километра.

Недавно в Чили произошло сильное землетрясение.