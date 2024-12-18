https://news.day.az/society/1716474.html Землетрясение на Каспии В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Сообщается, что магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 21:14 по местному времени, составила 3 балла.
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море зафиксировано землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Сообщается, что магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 21:14 по местному времени, составила 3 балла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 51 километра.
Недавно в Чили произошло сильное землетрясение.
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