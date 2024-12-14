Сильное землетрясение в Чили

В регионе Мауле в центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр сейсмособытия находился в 49 км от города Курико с населением 102 тыс. человек и в 69 км от Тальки, где зарегистрированы 197 тыс. жителей.

Очаг залегал на глубине 111 км. Сейсмособытие произошло около 23:40 по местному времени в пятницу, 13 декабря.