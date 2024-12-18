https://news.day.az/sport/1716443.html "Азеррейл" проиграл, "Муров Аз Терминал" победил Сегодня завершился III тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд. Как передает İdman.biz, состоялись два матча. "Хиласэдиджи" противостоял "Азеррейл", а "Гянджляр" принял "Муров Аз Терминал". Накануне "Нефтчи" добился победы над МОИК - 3:0. III тур 18 декабря 15:00
"Азеррейл" проиграл, "Муров Аз Терминал" победил
Сегодня завершился III тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как передает İdman.biz, состоялись два матча. "Хиласэдиджи" противостоял "Азеррейл", а "Гянджляр" принял "Муров Аз Терминал".
Накануне "Нефтчи" добился победы над МОИК - 3:0.
III тур
18 декабря
15:00
Хиласэдиджи - Азеррейл - 3:1 (19:25, 25:23, 25:18, 26:24)
Спортивный зал МЧС
16:00
Гянджляр - Муров Аз Терминал - 0:3 (14:25, 14:25, 13:25)
Олимпийский комплекс Сумгайыта
|
1
|
Муров Аз Терминал
|
3
|
3
|
0
|
9-0
|
225-141
|
9
|
2
|
Хиласэдиджи
|
3
|
3
|
0
|
9-1
|
245-182
|
9
|
3
|
Нефтчи
|
3
|
2
|
1
|
6-5
|
239-229
|
5
|
4
|
Азеррейл
|
3
|
1
|
2
|
6-6
|
270-252
|
4
|
5
|
Гянджляр
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
137-225
|
0
|
6
|
МОИК
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
137-225
|
0
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