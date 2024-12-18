"Азеррейл" проиграл, "Муров Аз Терминал" победил

Сегодня завершился III тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, состоялись два матча. "Хиласэдиджи" противостоял "Азеррейл", а "Гянджляр" принял "Муров Аз Терминал".

Накануне "Нефтчи" добился победы над МОИК - 3:0.

III тур

18 декабря

15:00

Хиласэдиджи - Азеррейл - 3:1 (19:25, 25:23, 25:18, 26:24)

Спортивный зал МЧС

16:00

Гянджляр - Муров Аз Терминал - 0:3 (14:25, 14:25, 13:25)

Олимпийский комплекс Сумгайыта

1

Муров Аз Терминал

3

3

0

9-0

225-141

9

2

Хиласэдиджи

3

3

0

9-1

245-182

9

3

Нефтчи

3

2

1

6-5

239-229

5

4

Азеррейл

3

1

2

6-6

270-252

4

5

Гянджляр

3

0

3

0-9

137-225

0

6

МОИК

3

0

3

0-9

137-225

0