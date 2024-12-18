https://news.day.az/world/1716469.html Футбол под ракетами в Саудовской Аравии - ВИДЕО Ракеты в небе не мешают футболу в Саудовской Аравии
Футбол под ракетами в Саудовской Аравии - ВИДЕО
В Саудовской Аравии ракеты в небе не помешали игре в футбол.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Саудовской Аравии приятный вечерок, народ играет в футбол, а мимо пролетают ракеты из Йемена на Израиль.
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