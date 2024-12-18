Футбол под ракетами в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии ракеты в небе не помешали игре в футбол.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Саудовской Аравии приятный вечерок, народ играет в футбол, а мимо пролетают ракеты из Йемена на Израиль.