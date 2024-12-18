В Санкт-Петербурге прозвучал азербайджанский мугам

В Санкт-Петербурге был организован вечер под названием "Азербайджанский мугам".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте, организованном совместно правительством Санкт-Петербурга, Генеральным консульством Азербайджана и Национальной культурной автономией Азербайджана в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга выступили представители Международного центра мугама под руководством заслуженного артиста Тайяра Байрамова.

На вечере присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители министерств иностранных дел Азербайджана и России, члены правительства Санкт-Петербурга, делегаты дипломатического корпуса в Северной столице России, заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Айдын Джафаров, председатель Национально-культурной автономии Азербайджана в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишов, члены азербайджанской диаспоры, азербайджанские курсанты, докторанты и студенты.

Исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде поблагодарил губернатора А. Беглова и правительство Санкт-Петербурга за поддержку в организации мероприятия, отметил, что в 2008 году мугам, на протяжении веков отражающий дух и созидательную мощь нашего народа, по инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По его словам, мугам является жемчужиной не только азербайджанского искусства, но и музыкальной сокровищницы человечества в целом. Он довел до внимания присутствующих, что подобные мероприятия играют важную роль в укреплении дружбы и культурных связей между Азербайджаном и Россией, в том числе между Азербайджаном и Санкт-Петербургом, способствуют налаживанию более тесных связей и развитию сотрудничества между нашими народами.

В программу концерта вошли народные песни Sarı gəlin, Küçələrə su səpmişəm, Sarı bülbül, музыкальные сочинения азербайджанских композиторов Azərbaycan oğluyam, Qarabağ, Yaşa, mənim xalqım и др.

За особые заслуги в пропаганде азербайджанской культуры в России представители Международного центра мугама были награждены почетным дипломом Национальной культурной автономии Азербайджана в Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия в галерее Санкт-Петербургской государственной академической капеллы прошла фотовыставка культурно-исторических памятников культурной столицы Азербайджана города Шуша и Баку. Также были представлены азербайджанские музыкальные инструменты и ковры, образцы национальной кухни.