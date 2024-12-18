https://news.day.az/society/1716404.html Названо число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах На данный момент выдвинуты 6 218 кандидатов в члены муниципалитетов. Как сообщает в среду Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов. Из них 3 524 лицам выданы подписные листы, 763 человека вернули подписные листы, 263 человека зарегистрированы.
Названо число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
На данный момент выдвинуты 6 218 кандидатов в члены муниципалитетов.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Из них 3 524 лицам выданы подписные листы, 763 человека вернули подписные листы, 263 человека зарегистрированы.
Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.
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