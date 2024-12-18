https://news.day.az/society/1716404.html

Названо число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах

На данный момент выдвинуты 6 218 кандидатов в члены муниципалитетов. Как сообщает в среду Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов. Из них 3 524 лицам выданы подписные листы, 763 человека вернули подписные листы, 263 человека зарегистрированы.