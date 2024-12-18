Самые надежные и ненадежные вратари чемпионата Азербайджана

Вратари, защищающие ворота команд Премьер-лиги, демонстрируют разную игру - кто-то надежен, а кто-то не совсем...

İdman.biz проанализировал статистику вратарей за последние 17 туров.

В 17 турах ворота 10 команд защищали 19 вратарей. Больше всего вратарей вышло на поле в составе "Карабаха": Матеуш Кохальски (8 раз), Фабиан Бунтич (6), Шахруддин Магомедалиев и Садиг Мамедзаде (по разу).

Больше всего игр провел вратарь "Сабаила" ​​Гусейнали Гулиев - 17. Он также является лидером по количеству сыгранных минут (1530). 5 вратарей - Рза Джафаров ("Нефтчи"), Мехди Джаннетов ("Сумгаит"), Рикардо ("Шамахы"), Кристиан Аврам ("Араз-Нахчыван") и Иван Коновалов ("Туран Товуз") сыграли 1440 минут в 16 матчах.

Больше всего голов пропустили Рожерио Сантос ("Кяпаз") и Гусейнали Гулиев ("Сабаил") - по 29. Однако, если вратарь представителя Гянджи пропустил столько голов в 14 играх, то голкипер бакинской команды - в 17 матчах. Вратарь "Нефтчи" Рза Джафаров пропустил 25 голов в 16 встречах.

Садиг Мамедзаде ("Карабах"), сыгравший всего в одном матче, является единственным вратарем, сохранившим свои ворота в неприкосновенности в этом сезоне.

Самыми надежными из основных вратарей команд являются Кристиан Аврам ("Араз-Нахчыван"), пропустивший семь мячей в 16 играх, и Матеуш Кохальски ("Карабах") - всего три мяча в восьми.

Три представителя "Карабаха" входят в четверку лучших по среднему показателю за игру. У Садига Мамедзаде показатель равен 0, у Матеуша Кохальски - 0,38, а у Фабиана Бунтича - 0,50. Между тем, Кристиан Аврам ("Араз-Нахчыван") находится на третьем месте - 0,44.

Самый низкий показатель в этом плане у Тарлана Ахмедлы ("Араз-Нахчыван"), который пропустил четыре гола в одной игре - в среднем 4,0. У Мамеда Гусейнова ("Кяпаз"), пропустившего 12 голов в четырех играх, этот показатель равен 3,0.

Игрок, у которого больше всего сухих матчей, - Кристиан Аврам ("Араз-Нахчыван") - 10. Иван Коновалов ("Туран Товуз") не пропускал ни одного мяча в восьми играх, а Айдын Байрамов ("Зиря") - в семи.

Мехди Джаннетов ("Сумгайыт") и Рожерио Сантос ("Кяпаз") продемонстрировали свое мастерство, отразив 64 удара, а Рза Джафаров ("Нефтчи") - 62. По среднему показателю за игру лидирует Мамед Гусейнов ("Кяпаз") - 5,25. Сергей Самок ("Туран Товуз"), сыгравший всего один матч, является единственным вратарем, который ни разу не совершил сейвов.