Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Турции.

Об этом сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита спикер Сахиба Гафарова приняла участие в "Церемонии награждения 2024 TÜBA и TÜBITAK Science Awards" с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На мероприятии председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом Турции.