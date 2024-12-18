https://news.day.az/politics/1716432.html Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом - ФОТО Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Турции. Об этом сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом - ФОТО
Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Турции.
Об этом сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
В рамках визита спикер Сахиба Гафарова приняла участие в "Церемонии награждения 2024 TÜBA и TÜBITAK Science Awards" с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
На мероприятии председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом Турции.
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