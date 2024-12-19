Минздрав Азербайджана подводит итоги года

В министерстве здравоохранения с участием руководителей научно-исследовательских институтов и центров Минздрава состоялось совещание, посвященное итогам 2024 года и предстоящим задачам.

Как передает Day.Az информацию об этом распространило министерство здравоохранения Азербайджана.

Выступивший на заседании министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что развитие системы здравоохранения является одним из главных приоритетов Азербайджана.

"В этом году министерство здравоохранения продолжило целенаправленную работу по укреплению инфраструктуры и материально-технической базы системы здравоохранения нашей страны, повышению уровня предоставляемых услуг, усилению кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры этой сферы. Согласно соответствующему поручению Президента Ильхама Алиева, проводится системная работа по соответствию современным тенденциям здравоохранения страны и дальнейшей оптимизации уровня удовлетворенности и доступности медицинских услуг населения", - сказал министр.

Теймур Мусаев сообщил, что в текущем году министерством предприняты важные шаги в направлении перехода на электронный документооборот, использование цифровых и инновационных технологий в системе здравоохранения, на восстановление и реконструкцию на освобожденных территориях объектов здравоохранения.

"Согласно Распоряжению Кабинета министров Азербайджанской Республики от 14 апреля 2023 года, министерством здравоохранения с 1 мая 2024 года по всей стране была запущена система "Электронный рецепт", которая является одним из важных шагов в сфере цифровизации здравоохранения", - сказал он.

Отметив, что соответствующим указом Президента Ильхама Алиева создан Республиканский банк крови при министерстве здравоохранения, министр сказал:

"В целях реализации документа, подписанного главой государства, одним из приоритетных вопросов является расширение деятельности Банка крови не только в Баку, а также в других регионах республики. Другим Указом главы государства с 1 января 2023 года 9 научно-исследовательских институтов и медицинских центров переданы министерству здравоохранения. За этот период были предприняты важные шаги в направлении финансирования учреждений.

Министр подчеркнул важность детального анализа предстоящих задач для разработки модернизированной стратегии управления и более доступной и оптимальной платформы медицинских услуг для населения, позволяющей применять системный подход в будущем. Также были даны соответствующие указания по расширению использования "Системы электронных рецептов", введенной в эксплуатацию Минздравом, и обязательному переходу на эту систему во всех медучреждениях.

Затем были заслушаны доклады директора Научно-исследовательского института (НИИ) педиатрии имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения Айнур Полуховой, директора Научно-хирургического института имени академика М.А.Топчубашева Рауфа Агаева, директора НИИ кардиологии имени профессора Дж. Абдуллаева Гюльназ Дадашевой, директора НИИ травматологии и ортопедии Рустама Талышинского, директора НИИ легочных заболеваний Ирады Ахундовой, директора НИИ акушерства и гинекологии Джамили Гурбановой, директора НИИ медицинской реабилитации Метанет Эфендиевой, директора НИИ медицинской профилактики имени В.Ахундова Адиля Аллахвердиева и директора Национального центра гематологии и трансфузиологии Минздрава Сардара Асадова.

Было доведено до внимания, что в рамках IV заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшего в октябре текущего года в городе Шуша, были подписаны ряд Меморандумов о взаимопонимании между высшими медицинскими учебными заведениями, центрами стран-членов и наблюдателей ОТГ в сфере онкологии, кардиологии, офтальмологии, педиатрии, травматологии и ортопедии. Документ предполагает установление интенсивных связей между сторонами, проведение научных исследований, совершенствование знаний и навыков специализированных медицинских работников, обмен кадрами и др.

Также было отмечено, что в текущем году проведен I Кардиологический конгресс Тюркских государств, а также международные научно-практические конференции, посвященные 80-летию НИИ легочных заболеваний Минздрава и 10-летию трансплантации костного мозга. Мероприятия были аккредитованы Научно-медицинским советом министерства здравоохранения. Кроме того, статьи специалистов научно-исследовательских институтов и центров опубликованы в ряде известных международных изданий.

После выступлений министр отметил, что наряду с достижениями есть и нерешенные проблемы.

Теймур Мусаев подчеркнул важность применения механизмов корпоративного управления, основанных на современных подходах, в научно-исследовательских институтах и центрах при Минздраве.

"Мы должны сосредоточить все свое внимание на решении этих проблем. Верю, что положительный результат будет достигнут в ближайшее время",- добавил он.

В завершение заседания руководителям подведомственных учреждений Минздрава были даны соответствующие поручения.