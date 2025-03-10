https://news.day.az/society/1735770.html На одной из бакинских дорог восстановлен скоростной режим На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим, сниженный на некоторых полосах движения из-за тумана на 20 км/ч. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
На одной из бакинских дорог восстановлен скоростной режим
На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим, сниженный на некоторых полосах движения из-за тумана на 20 км/ч.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
Ранее мы сообщали, что из-за тумана на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч.
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