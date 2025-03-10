На одной из бакинских дорог восстановлен скоростной режим

На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим, сниженный на некоторых полосах движения из-за тумана на 20 км/ч.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

Ранее мы сообщали, что из-за тумана на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч.