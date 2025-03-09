https://news.day.az/society/1735697.html

На одной из дорог в Баку снижен скоростной режим

Из-за тумана на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана. Было отмечено, что в связи с этим сотрудниками Центра были внесены изменения в информационно-скоростные табло.