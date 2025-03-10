https://news.day.az/society/1735931.html На одной из основных дорог Баку снижен скоростной лимит В связи с туманной погодой в Баку на дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на некоторых полосах снижен на 20 км/час. Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, на информационных табло размещены предупредительные знаки "туман", добавили в центре.
На одной из основных дорог Баку снижен скоростной лимит
В связи с туманной погодой в Баку на дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на некоторых полосах снижен на 20 км/час.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, на информационных табло размещены предупредительные знаки "туман", добавили в центре.
Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.
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