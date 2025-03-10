Азербайджанские теннисисты принимают участие в международных соревнованиях

Наши теннисисты принимают участие в очередных международных соревнованиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, что турнир "WTT Youth Contender" стартовал одновременно в Берлине (Германия) и Гавиржове (Чехия).

Онур Гулузаде и Тунар Багиров продемонстрируют свое мастерство на отборочных соревнованиях в Берлине с 10 по 12 марта под руководством главного тренера сборной Михаила Тимофеева, а Ягмур Мамедли и Айлин Аскерова - в Гавиржове под руководством тренера Эльнура Хидаятзаде.

Отметим, что с 14 по 16 марта юноши проведут аналогичные соревнования в Гавиржове, а девушки - в Берлине.