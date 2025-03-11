Кто может стать следующим соперником Физиева?

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев в ближайшее время, скорее всего, не получит соперников из первой рейтинговой пятерки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, поражение от Джастина Гейджи в Лас-Вегасе стало для него третьей неудачей подряд. Но даже после такой неутешительной серии, Физиев, по-видимому, сохранит свое место в Топ-15.

К тому же у последних поражений есть свои объективные причины. Ведь Матеушу Гамроту он проиграл по причине травмы, а второй бой с Гейджи принял на коротком уведомлении.

Скорее всего, в следующем бою соперником Физиева может стать сосед по рейтингу. В этом смысле перспективно может выглядеть поединок с американским бойцом с иранскими корнями Бенеилом Дариушем, который идет на девятом месте.