Политическая уриноофтольмология по-армянски: спор "поношенных лиц"

Автор: Акпер Гасанов

Гражданам Армении предложили принять живейшее участие в выборе разных сортов одной и той же массы. Это премьер-министр соседней страны, долгое время бородатый, а теперь гладко выбритый Никол Пашинян отреагировал на споры сторонников второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Да, у них все еще есть сторонники, что само по себе забавно.

Действительно, соратники двух бывших лидеров карабахской хунты, а потом и членов карабахского клана, сошлись в словесной дуэли не на жизнь, а на смех. Судя по всему, однако, Пашиняна переполняют совсем иные чувства по отношению к двум бывшим руководителем возглавляемой им ныне страны. Он решил не сдерживать своих эмоций и рубанул, что называется, невзирая на лица.

"Два поношенных лица спорят со своим окружением о том, кто из них привел меня к власти, требуя друг от друга сказать правду", - заявил Никол Воваевич.

Он прав в том, что такого рода дискуссия существует. А еще больше он прав в том, что из себя представляют Роберт Седракович и Сержа Азатович. Правда, не до конца. Правильнее было бы видеть их рядом с иными, дающими показания в бакинском суде, бывшими лидерами карабахской хунты.

Тем более, что доказательная база совершенных ими преступлений против азербайджанского народа существует. При этом, сейчас сторонники Кочаряна и Саргсяна пытаются выяснить, когда же плохо скрываемый конфликт между ними стал публичным? Версии называются разные. В полемику вступил и Кочарян-младший, который явно имеет не хилые политические амбиции, явно превышающие его политические таланты.

При этом, даже он тыкает пальцем в небо, называя причиной случившегося последнюю пресс-конференцию автора расистского тезиса о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". В реальности, все обстоит гораздо проще. Еще в 2008 году имел место раскол между Робиком и Сержиком. Кочарян не скрывал особо, что считает Саргсяна "тряпкой". Более того, есть версия, что именно он сделал все, чтобы вступление Саргсяна в должность президенты сопровождалась бы столь кровавыми событиями.

Так или иначе, период президентства Саргсяна был провальным со многих точек зрения. Он и с пути евроинтеграции, им же анонсированного, свернул. Причем, аж прямо до вступления в ТС и ЕАЭС. А еще, Саргсян проиграл четырехдневную апрельскую войну 2016 года. Именно тогда все увидели, что азербайджанская армия способна быстро и эффективно громить армию страны-оккупанта.

Прекрасно помню, что Серж Саргсян, как и его давний подельник, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, вовсю отрицали это очевидное поражение. Врали они тогда без умолку, вызывая смех даже в армянском экспертном сообществе. И именно это обстоятельство, поражение на поле боя от Азербайджана, ускорило крах всего карабахского клана. Да, именно так. "Шашлычная революция" была протестом против всего этого клана.

Возглавил ее Никол Пашинян. Помогали ему многие армянские "денежные мешки", желавшие смены карабахского клана для обретения своих инструментов влияния на ситуацию в стране. Плюс, активно подключился Фонд Сороса и иные спонсоры "цветных революций". Так что, все попытки Никола Пашиняна представить дело так, что победа "шашлычной революции" была общенациональным протестом- не более, чем не смешной анекдот.

Ясное дело, что он сам в этом никогда не признается. Он предпочитает обвинять, а не быть обвиняемым.

"Скажите, кто привел к власти этих фальсификаторов выборов и узурпаторов, которые так и не получили голоса народа Республики Армения?", - изрек Пашинян.

Да, Кочарян и Саргсян - узурпаторы и фальсификаторы. Но этому же радоваться должен Никол Воваевич, а не огорчаться.

Потому, что только память граждан Армении о преступлениях и провалах "двух "поношенных лиц" и помогла Пашиняну удержаться у власти после того, как он спровоцировал, а затем и проиграл 44-дневную войну. Пашинян делал все, чтобы азербайджанские земли оставались под армянской оккупацией. Вплоть до приказов о нанесении ракетных ударов по мирным азербайджанским городам, которые привели к гибели большого числа наших стариков, женщин, детей.

Пашинян всячески поддерживал армянскую хунту. В том числе и оружием. И даже после поражения Армении в 44-дневной войне. Что вынудило нашу страну провести однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе. Так были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. И что сделал Пашинян? Начал трансформироваться из "ястреба войны" в "голубя мира".

Это очень жалкое и позорное зрелище, если вспомнить о реальных планах действующего премьер-министра Армении. Так что, рассуждая шире, весь этот спор о разных сортах одного и того же, одинаково тошнотворно вонючего, просто аморален. Пашинян - столь же "поношенное лицо", что и Кочарян с Саргсяном. Это популист и конъюнктурщик, на совести которого такая же кровь мирных азербайджанцев, как и его предшественников. Так что, сеанс политической уриноофтольмологии по-армянски доказывает лишь позор всех участников процесса, не более того.