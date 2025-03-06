У страха глаза велики: осознанный выбор Армении

Автор: Акпер Гасанов

Это было до смешного предсказуемо. В Армении закатили истерику после того, как в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Самое забавное тут то, что армянская сторона снова умудрилась "не увидеть леса за деревьями". Проще говоря, в соседней стране, ввиду неизлечимой и массовой политической близорукости или по причине нежелания признавать очевидное, не решились осмыслить степень важности данного проекта.

Хотя на эту тему подробно поведал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава нашего государства напомнил, что две братские страны - Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты. "Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии", - констатировал он.

Это та правда, которую никак невозможно оспорить. Можно лишь добавить, что реализация данных проектов произошла вопреки давлению США и ЕС, которые настаивали на прокладке их по территории Армении. Таким образом, США и ЕС пытались вытянуть Армению из болота самоизоляции, в котором она продолжает тонуть по причине ошибочного выбора вектора своего развития. Армения выбрала путь войны, оккупации наших земель вместо ставки на добрососедские и мирные отношения с Азербайджаном и Турцией.

В итоге, вопреки сильному давлению на себя, Азербайджан не только добился реализации всех важнейших транспортных и энергетических проектов в регионе, но и построил самую сильную в регионе экономику и армию, что в результате и привело к победе над Арменией и полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Ясное дело, что в Армении эту беспорную истину продолжают отрицать, пускаясь в создане мифов, согласно которым победу над Арменией в 44-дневной войне Азербайджан одержал совместно едва ли не с инопланетянами.

Реальность, как известно, совершенно иная. И не только в плане итогов 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Реальность, как справедливо подчеркнул глава нашего государства, состоит в том, что азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран. Реальность также состоит в том, что в прошлом году экспорт азербайджанского газа достиг 25 миллиардов кубометров.

"Около половины этого объема экспортируется в Турцию, а кроме Турции - еще в 11 стран, 10 из которых - европейские. Закупая азербайджанский газ, они укрепляют свою энергетическую безопасность", - подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сказал правду. Только вот когда правда, как и признание существующих реалий, были отличительной чертой армянской стороны? Все всегда было с точностью до наоборот.

Так обстоит дело и ныне. В Армении предпочли "не услышать" и заявления Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что 80-километровый газопровод, построенный компанией BOTAŞ, рассчитан на поставку до 2 млн кубометров газа в сутки. "С вводом в эксплуатацию газопровода Ыгдыр-Нахчыван будет обеспечена энергетическая безопасность Нахчывана на период не менее 30 лет. Таким образом, этот проект, который на протяжении многих лет будет обеспечивать энергетическую безопасность Нахчывана, принесет пользу нашим странам", - заявил Президент братской страны.

Как видим, руководители Азербайджана и Турции сказали очень много важного и справедливого, подчеркнув важность стратегического союза между нашими странами. Но что услышали в Армении? Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Нахчыван - древняя азербайджанская земля, однако уже более века он отделен от основной части Азербайджана. Это абсолютная правда, отрицание которой лишь доказывает неготовность руководства Армении и армянского общества к миру с нашей страной.

Глава нашего государства озвучил бесспорные исторические истины Действительно же, после падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году советская власть отделила Западный Зангезур от Азербайджана и присоединила его к Армении. Действительно, тем самым была разорвана сухопутная связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью - Нахчываном. Действительно, эта несправедливость, которая длится уже более века, очень негативно сказалась на жизни наших соотечественников, проживающих в Нахчыване.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал факты, не призывая при этом к пересмотру существующих границ. Но в Армении, которая почти три десятилетия держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, именно так, примитивно и искаженно восприняли речь главы нашего государства. А еще в Армении не стали скрывать своего страха по поводу крепкого сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военно-техническом аспекте.

Что тут сказать? У страха глаза велики. Настолько, что обладатели этих глаз видят то, чего нет, при этом не замечая то, что в реальности существует. Азербайджан активно развивает связи со всеми государствами региона, укрепляет свои позиции в мире, в том числе и в качестве надежного поставщика энергоресурсов. Азербайджан решает фундаментальные проблемы своих сограждан, в том числе и созданные Арменией.

В то время как сама Армения живет в самоизоляции, в атмосфере страха и жалких местечковых разборок. Это их, сугубо армянский, выбор.