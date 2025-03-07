Зачем мешать счастью Рубена, сына Карлена, внука Амо? - громкое признание Варданяна

Автор: Акпер Гасанов

Это была попытка предстать в образе мученика, обернувшаяся демонстрацией непонимания автором простой истины - мало набивать себе цену, надо еще пользоваться спросом. Сколотивший огромное состояние в России, от гражданства которой он в итоге отказался, армянский олигарх Рубен Варданян скорее всего плакал, в ходе написания обращения к своим соотечественникам.

Плакал из сочувствия к самому себе. Так бывает у натур, которые не в состоянии признать свои собственные ошибки, пытаясь представить их плоды, как нечто героическое и обязывающее всех спешно доедать свой дежурный бутерброд, чтобы потом громко крикнуть: "Свободу Юрию Деточкину... пардон, Рубену Варданяну!". К тому, кто сейчас говорит сам с собой и его не понимают.

А как же иначе? Поди, например, разберись - кого он вообще называет соотечественниками? Это граждане Армении, граждане России или все же те армяне, что незаконно проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана? Вопрос не праздный и важный для понимания мотивов, сподвигших Варданяна на написание обращения. А они, на мой взгляд, очевидны. Он не хочет нести ответственность за преступления, в которых его обвиняют.

Тем самым он очень напоминает собеседника Штирлица из кинофильма "Семнадцать мгновений весны"- гитлеровского генерала, который изрек, что погибать вместе не страшно, а страшно погибать в одиночку. Замените слово "погибать" на словосочетание "нести уголовную ответственность" и вам все станет понятно в сути обращения Рубена, сына Карлена, внука Амо Варданяна. Там самолюбование настолько зашкаливает, что становится очевидно - это сам Варданян и является автором идеи выдвинуть его на соискание аж Нобелевской премии мира.

Вы только посмотрите, как он позиционирует: "армянин по духу, думающий и говорящий по-русски, человек мира, который счастлив со своей женой, любит всех и занимается самообразованием"

Странно, что Варданян не написал еще и о том, что владеет английским языком и предпочитал отдых в том или ином дорогостоящем отеле. Это я к тому, что на читателя вывалено немало ненужных подробностей. Вот, например, зачем соотечественникам Варданяна знать, что он счастлив со своей женой? Со своей же, не с чужой! Или это был какой-то меседж дамам, которых когда-то финансировал Рубен Карленович?

Одна из таковых, Мане Тандилян, представляющая партию "Апрелу Еркир", продолжает голодовку в Ереване, требуя от Рубена Кареновича... прекратить голодовку. Она также упивается своей новой ролью. Причем настолько, что сообщает армянским СМИ обо всех изменениях в ее организме. При этом, Тандилян, как и очень многие иные вопящие что-то в поддержку Варданяна, утверждали, что он едва ли несколько раз уже скончался.

И тут появляется обращение самого Варданяна, где он сообщает: "Я в хорошей форме, бодр, у меня со здоровьем всё нормально, я в состоянии полного мира с самим собой и бодр духом как никогда". И добавляет, что "это мое решение никак не связано со мной, с моим состоянием или с моими условиями содержания в СИЗО, как и в прошлый раз, когда я 20 дней до 24 апреля, 12 часов ночи, 20 дней голодал".

Как видим, Варданян филигранно выставил идиотами всех тех, кто вопил на весь мир о том, что его едва ли не голодом морят в СИЗО. Даже как-то неудобно напоминать о том, что в одной из своих предыдущих статей я указывал что голодовка Варданяна может быть связана с его попыткой сбросить лишний вес. Я и сам, кстати, практикую раздельное голодание. Но обращений к соотечественникам по этому поводу не пишу.

А Рубен Карленович пишет. Причем, как видим, настолько упиваясь рассказом о процессе избавления от лишнего веса посредством голодания, что дважды в одном предложении указывает на продолжительность процедуры - 20 часов. А еще, он несколько раз в письме употребляет фразу "и последнее". Тут прямо-таки евтушенсковское сожаление сквозит в его речах. Поэт, как известно в стихотворении под названием "Граждане, послушайте меня", сетовал, что "гражданам бы выпить да покушать".

А ведь от них Варданян ждет совсем иного! Он жаждет массовой поддержки, ради которой он вспомнил даже свою бабушку, которая родом из Карабаха. Его, кстати, Варданян упорно продолжает именовать "арцахом". Что еще раз доказывает, что никакого покаяния, никакого понимания того, что он проявляет неуважение к территориальной целостности Азербайджана, ради восстановления которой отдали свои жизни тысячи наших шехидов, у Рубена, сына Карлена, внука Амо просто нет.

А еще у него нет желания и готовности отвечать на все конкретные обвинения суда. Варданяну проще объявлять голодовку, писать обращения к соотечественникам, сообщая подробности своей семейной жизни и родословной, но не способствовать нормальному ходу судебного процесса. И это, как признался сам армянский олигарх, его собственный выбор. Как и незаконное перемещение на временно оккупированные территории Азербайджана, обретение там статуса одного из лидеров карабахской хунты.

Совершив все это, по его собственным словам, Варданян оказался счастлив.

"Можно счастливым быть и в шикарном дворце, можно быть счастливым и в самой плохой камере в тюрьме, если ты находишься в мире с самим собой", - указал он в своем обращении.

Так почему же требующие его освобождения мешают счастью Рубена Карленовича?! Человек занимается самообразованием, похудением. Зачем ему мешать?! Наоборот, следует сказать спасибо Азербайджану за готовность продлить счастье Рубена Варданяна на несколько лет.