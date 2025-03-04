Армения в заложниках у собственных мифов: в чем соврал Ален Симонян?

Автор: Акпер Гасанов

"Мы должны продолжать работать с Турцией. Сожалею, что Азербайджан взял в заложники отношения между Арменией и Турцией, вопрос армяно-турецкой границы, и пытается оказывать влияние. Это очень плохо и думаю, что это понимают и соответствующие официальные лица Турции. Армения своей позицией показала, что готова к миру. Надеемся, что видя эти шаги, Турция также начнет более четко выражать свою позицию".

С таким заявлением выступил на сегодняшнем брифинге спикер НС РА Ален Симонян.

Безусловно, это его заявление нуждается в комментариях. Начнем с того, что Симонян банально солгал, утверждая, что "Азербайджан взял в заложники отношения между Арменией и Турцией, вопрос армяно-турецкой границы, и пытается оказывать влияние". Причем, солгал очень примитивно. Истина же настолько очевидна, что поразительно, что ее приходится снова проговаривать, опровергая чушь от спикера армянского парламента.

Истина состоит в том, что у Армении, сразу после обретения ею независимости имела возможность выстраивать свои отношения с соседними государствами в рамках добрососедства и взаимного уважения. Но, как известно, она пошла по иному пути. Это был путь территориальных претензий и воинствующего национализма. Дух "миацума" витал над Арменией того периода.

Тут имеет смысл напомнить, что Турция была одной из первых стран, признавших независимость Армении после распада Советского Союза в 1991 году. То есть, официальная Анкара, даже зная о претензиях Армении и армянства на свои земли, как и на земли Азербайджана, попыталась воззвать к голосу разума официального Еревана. Но, как известно, отрезвить тех, кто был упоен запах азербайджанской крови, было уже невозможно.

При этом, по линии Минской группы ОБСЕ, активным членом которой была Турция, также предпринимались отрезвить армянское руководство. И лишь в 1993 году Турция в одностороннем порядке блокировала армяно-турецкую границу. Произошло это после оккупации Арменией Кельбаджарского района Азербайджана. Замечу, что к тому времени Армения уже оккупировала Шушу и Лачин.

Так кто виновен в том, что у Армении нет по сей день дипломатических отношений с Азербайджаном и Турцией? Ответ очевиден - сама Армения. В лице ее бывших и нынешних руководителей и общества, которое поддерживало территориальные претензии к соседним странам. Армянский национализм взял в заложники судьбу этой страны. И это более, чем очевидная истина, как бы не пытался Ален Симонян примитивно манипулировать фактами.

При этом имеет смысл напомнить также о том, что Армения до сих пор не ратифицировала Карсский договор, а в конституции Армении содержатся территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к Турции. Также стоит заметить, что Армения продолжает требовать от Турции признания мифического "геноцида армян". Да, глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил однажды с утверждением, что в дальнейшем официальный Ереван так себя больше вести не будет. Но это была очередная ложь.

После его заявления в Ереване был проведен ряд мероприятий, посвященных делу признания мифического "геноцида армян". Причем, с участием самого А.Мирзояна. Плюс, в свое время парламент Армении пакет изменений и дополнений в Уголовный кодекс, и с тех пор уголовными преступлениями в Армении будут считаться все "деяния, направленные на оправдание, одобрение, смягчение или отрицание "геноцида". Упразднять все это в Армении не собираются.

Кроме того, в Армении не собираются и сносить памятники террористам, виновным в убийстве турецких дипломатов. Например, Согомону Тейлиряну, который 15 марта 1921 года в Берлине застрелил бывшего великого визиря Османской Турции Мехмеда Талаата-пашу. Наличие такого памятника в Армении подпитывает реваншистские настроения среди населения этой страны. И Ален Симонян не может этого не понимать.

Не может он не понимать и того, что никак не способствует изменению позиций Турции и Азербайджана то, что в Армении преспокойно проходил съезд партии "Дашнакцутюн", которая сделала делом жизни своих членов утоление территориальных претензий к Турции и Азербайджану, в том числе и посредством организации терактов. Решить эту проблему можно было бы путем запрета деятельности данной партии в Армении. Тем более, что в период президентства Левона Тер-Петросяна так оно и было. Но, нынешняя армянская власть на такой шаг не решается. В том числе и поэтому все слова Алена Симоняна касательно "работы с Турцией" звучат фальшиво.