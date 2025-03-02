"Доктору Хайдеру" и не снилось: особенности "голодовки" по-армянски

Автор: Акпер Гасанов

Признаюсь, за 25 лет работы журналистом, я впервые столкнулся со столь неожиданным "финтом ушами". Итак, армянские СМИ сообщили о том, что Мане Тандилян начинает голодовку на площади Свободы, призывая Рубена Варданяна отказаться от голодовки. Забавно в этой истории все. Начнем, естественно, с самого факта голодовки Рубена Карленовича, который обвиняется в очень тяжких преступлениях.

Напомню, что его обвиняют в том, что он тратил средства, собранные в фонде "Аврора" и других организациях для снабжения армянских незаконных вооруженных формирований оружием и техникой. Кроме того, Варданян выделял ежемесячную зарплату членам так называемых "местных отрядов самообороны" и других вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством Азербайджана и состоящих в основном из профессиональных военных Азербайджана.

Рубен Варданян в лично составленном плане действий выдвинул инициативу о начале террористической операции "Немезис-2" для совершения террористических актов против представителей дипломатического корпуса Азербайджана в зарубежных странах и граждан, выполняющих свои служебные обязанности и общественный долг. Как видим, он обвиняется в очень тяжких преступлениях. И на судебном процессе в Баку ему задают вопросы, посредством которых выявляется истина.

Но, Варданян банально отказывается отвечать на них, пытаясь препятствовать правосудию. И , в рамках осуществления такого рода действий, он перешел к операции "голодовка". Чем очень напомнил Чарльза Хайдера - американского ученого-астрофизика, который устроил голодовку около Белого Дома в Вашингтоне. Отмечу, что Хайдер не скрывал, что решился на длительную голодовку, так как обладал лишним весом и запасом жира, который поможет ему продержаться без еды.

За семь месяцев своей голодовки он потерял половину из своих 136 кг. Во время голодовки он только пил воду и принимал витамины для поддержания иммунитета. Рубен Варданян не "голодает" и полмесяца. Так что, до "доктора Хайдера" ему очень далеко. Но вот о том, что "голодовку" Рубен Карленович устроил в том числе и для того, чтобы избавиться от лишнего веса, он пока не признался.

При этом, посредством объявления "голодовки" Варданян привлек к себе внимание армянской прессы в степени не меньшей, чем Хайдер привлек внимание советских СМИ. Американца регулярно показывали в программе "Время", в советских газетах регулярно публиковались бюллетени о состоянии здоровья "товарища Хайдера". Более того, в СССР в его честь была отчеканена памятная медаль. Куда смотрят армянские чеканщики?

А куда смотрит премьер-министр Армении Никол Пашинян? Мог бы и письмо Варданяну отправить. Мол, "мысленно с вами, грузите апельсины бочками". Ведь, Михаил Горбачёв написал письмо Хайдеру. Но, Никол Воваевич давеча изрек, что предпочитает помалкивать на сей счет. При этом я хорошо помню, как близкий к Пашиняну армянский блогер Роман Багдасарян, еще в конце 2023 года озвучил свою позицию по Варданяну.

Роман назвал Рубена "сыном шлюхи" и заявил, что мечтает, чтобы Рубен Карленович "сдох в бакинской тюрьме". Вот, как видим, даже в самой Армении, имеется широкая дискуссия касательно персоны Варданяна. И вот на этом фоне весьма анекдотично прозвучало заявление Мане Тандилян. Это дама, представляющая партию "Апрелу Еркир", на логотипе которой изображены Армения, бывшая Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) и ранее оккупированные семь районов Азербайджана.

Как видим, перед нами очередная армянская провокаторша и "реваншист". Но главное тут то, что эта дама в свое время финансировалась Варданяном, который планировал заиметь своих представителей на армянской политической арене. Так вот Тандилян не смогла преодолеть порог для представительства в Совете старейшин Еревана. Ее, проще говоря, "прокатили". Лопнули, так сказать, надежды и Мане и Рубена.

Но, естественно, чувство благодарности к спонсору у Тандилян не пропало. Тем более, что она искренне надеется на продолжение сотрудничества после освобождения Варданяна. Когда оно произойдет - большой вопрос. Но вот Мане действует уже сейчас. Предлагая поистине удивительную форму поддержки Рубена Карленовича. Мне встречались случаи, когда кто-то заявлял о том, что начинает "голодать" в поддержку уже "голодающего". Но чтобы "голодали" с призывом прекратить "голодовку" - это что-то новое. Это даже похлеще попыток Никола Пашиняна и его окружения переквалифицироваться из "ястребов войны" в "голубей мира".

Впрочем, не удивлюсь уже и информации о том, что кто-то в Ереване решит голышом пройтись по улицам, требуя "свободы Рубену Варданяну". Благо, в свое время он не только мадам Тандилян финансировал.