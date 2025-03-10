Автобус столкнулся с грузовиком в Баку

В Баку произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузовика.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован этой ночью возле станции метро "Короглу".

Представляем вашему вниманию данное видео: