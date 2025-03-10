https://news.day.az/society/1735762.html Автобус столкнулся с грузовиком в Баку - ВИДЕО В Баку произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузовика. Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован этой ночью возле станции метро "Короглу". Представляем вашему вниманию данное видео:
Автобус столкнулся с грузовиком в Баку - ВИДЕО
В Баку произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузовика.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован этой ночью возле станции метро "Короглу".
Представляем вашему вниманию данное видео:
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