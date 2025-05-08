То Лам назвал сотрудничество с Азербайджаном стратегически-политическим курсом Вьетнама

Сегодня в рамках визита в Азербайджан Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама состоялась встреча с местными бизнесменами.

Как сообщает Day.Az, Генеральный секретарь То Лам представил подробную информацию об инвестиционной среде, налоговой системе и полезных ископаемых своей страны. Отмечалось, что последний визит главы вьетнамского государства в Азербайджан состоялся в 1969 году.

"Многие специалисты, работающие во вьетнамской нефтегазовой отрасли, получили высшее образование в Баку. Несмотря на давнюю историю отношений между нашими странами, сегодня возникла необходимость в дальнейшем расширении взаимных экономических связей. Азербайджан обладает значительным экономическим потенциалом и именно поэтому Вьетнам считает сотрудничество с Азербайджаном своим стратегическим политическим курсом. Мы сотрудничаем в области нефти и газа. Подписан Меморандумом о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Вьетнамской национальной промышленно-энергетической группой (PetroVietnam). Этот документ станет важным стимулом для развития взаимовыгодных энергетических связей между нашими странами", - подчеркнул То Лам.

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам сообщил также о намерении сотрудничать с Азербайджаном в сфере производства альтернативной энергии: "Географическое положение Вьетнама позволяет развивать солнечную и ветроэнергетику. Поэтому азербайджанские компании могут инвестировать в экологически чистое производство энергии во Вьетнаме. В настоящее время соответствующие государственные структуры Вьетнама рассматривают возможность инвестиций в Азербайджан. Взаимные инвестиции укрепят как экономическое, так и политическое сотрудничество наших стран".

Генеральный секретарь То Лам положительно оценил деятельность Государственного нефтяного фонда Азербайджана и отметил, что Вьетнам намерен воспользоваться этим опытом. Отмечалось, что во Вьетнаме, наряду с государственными компаниями, занимающимися разработкой полезных ископаемых, действуют и частные структуры, готовые к сотрудничеству и заинтересованные в инвестициях в эту сферу.

Глава вьетнамского государства также заявил, что в стране проводятся масштабные реформы, в результате которых инвестиционный климат станет еще более благоприятным.

Затем были даны ответы на вопросы бизнесменов и руководителей компаний.