Знаменитый холм из обоев Windows XP изменился до неузнаваемости

В сети завирусился пост пользователя под ником @insidehistory, который показал, как теперь выглядит место, изображенное на рабочем столе Windows XP.

На знаменитой фотографии под названием "Безмятежность" запечатлены зеленые холмы и ярко-голубое небо в долине Напа в Калифорнии. Однако с тех пор там много что изменилось, передает Day.Az.

@insidehistory опубликовал снимки, на которых видно, как поле выглядело в 1998, 2006, 2020, 2024 и 2025 годах. На новых снимках видно, что зеленые холмы, ставшие фоном для миллионов компьютеров, исчезли - на их месте теперь виноградник.