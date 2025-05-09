Преследовавшая Трампа прокурор попала под следствие

Министерство юстиции США начало расследование сделок с недвижимостью, в которых фигурирует генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Расследование инициировано после обращения директора Федерального агентства по финансированию жилья США Уильяма Дж. Пулте, который в апреле направил письмо генпрокурору Флориды Пэм Бонди. В письме утверждается, что Джеймс фальсифицировала банковские документы и записи о недвижимости для получения государственных субсидий и льготных кредитов.

Это расследование стало первым уголовным разбирательством в отношении сотрудника правоохранительных органов, который ранее активно выступал против президента Дональда Трампа.

Летиция Джеймс ранее подала несколько исков против Trump Organization, обвиняя компанию в нарушениях деловой практики. В прошлом году она выиграла крупное судебное дело на сумму в сотни миллионов долларов. Дональд Трамп заявил о намерении подать апелляцию.