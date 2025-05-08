В Азербайджане значительно растут онлайн-продажи автобусных билетов

За первые четыре месяца 2025 года через онлайн-платформу biletim.az было реализовано 201 837 билетов на регулярные междугородние и межрайонные автобусные рейсы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, это почти вдвое превышает показатель за тот же период 2024 года, когда было продано 97 079 билетов.

Портал biletim.az предоставляет возможность приобретения билетов на автобусы, следующие по 80 маршрутам в 51 населённый пункт страны. В системе зарегистрировано 371 транспортное средство, обслуживающее 319 рейсов.