Искусственный интеллект "воскресил" погибшего для суда

Это первый в мире случай, когда искусственный интеллект (ИИ) позволил убитому обратиться к своему убийце на слушании по делу,

Как передает Day.Az, об этом пишет Digital Trends.

Кристофер Пелки был застрелен в Чандлере, штат Аризона, четыре года назад, но совсем недавно искусственный интеллект был использован для воссоздания цифровой версии жертвы, которой разрешили сделать заявление во время суда.

Видеопрезентация также включала реальные клипы Пелки, чтобы дать тем, кто находится в суде, более четкое представление о его личности. Некоторые из этих клипов также были использованы для создания сгенерированного ИИ-образа Пелки.

В видео, показанном в суде, ИИ-версия Пелки говорит: "Габриэлю Хоркаситасу, человеку, который стрелял в меня, - жаль, что мы столкнулись в тот день при таких обстоятельствах. В другой жизни мы, вероятно, могли бы быть друзьями. Я верю в прощение и в Бога, который прощает. Я всегда верил и верю до сих пор".

Посмотрев видео, судья Тодд Лэнг сказал: "Мне нравится этот ИИ. Спасибо за это. Я почувствовал, что это было искренне, что его очевидное прощение г-на Хоркаситаса отражает характер, о котором я услышал сегодня".

Идея использовать ИИ для создания образа ее брата для использования в суде принадлежит сестре Криса Пелки, Стейси. Она сказала, что важно "не заставлять Криса говорить то, что я чувствую, а отстраниться и дать ему высказаться, потому что он говорил то, что никогда не вышло бы из моих уст, но я знаю, что вышло бы из его уст".

Энн А. Скотт Тиммер, главный судья Верховного суда Аризоны, отметила , что ИИ имеет потенциал "для создания большой эффективности в системе правосудия и может помочь тем, кто не имеет юридического образования, лучше представлять свои позиции. По этой причине мы воодушевлены потенциалом ИИ".

На этой неделе судья приговорил Хоркаситаса к десяти с половиной годам лишения свободы за непредумышленное убийство Пелки.