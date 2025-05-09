Президент Анголы позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

8 мая Президент Республики Ангола Жоау Лоренсу позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Анголой, в частности, сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Президент Жоау Лоренсу отметил визит в Баку вице-президента Анголы Эсперансы да Кошты, которая посетила нашу страну для участия в COP29, и проведенные в его рамках встречи с азербайджанскими коллегами по развитию двусторонних отношений.

Отметив, что Азербайджан придает значение развитию отношений со странами Африки, в том числе с Анголой, Президент Ильхам Алиев подчеркнул наличие широких возможностей для развития сотрудничества в различных областях.

В ходе беседы было упомянуто, что в нашей стране еще в период бывшего СССР обучались студенты из Анголы, с удовлетворением отмечено, что сегодня эти люди вносят свой вклад в развитие Анголы.

Учитывая, что Ангола в настоящее время председательствует в Африканском союзе, стороны коснулись вопросов сотрудничества между Азербайджаном с Африканским союзом.