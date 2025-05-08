Посол Таджикистана отметил весомый вклад Азербайджана в победу во Второй мировой войне

Азербайджан внес огромный вклад в достижение победы во Второй мировой войне-.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал журналистам посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон после церемонии возложения цветов послами стран СНГ к Мемориалу воинской славы в Баку по случаю Дня Победы.

"Завтра, 9 мая, мы будем отмечать важную дату - 80-летие Великой Победы. Наши отцы и деды, наши ветераны, которых, к сожалению, осталось совсем немного, внесли огромный вклад в это достижение. Хочу выразить искреннюю благодарность всем ветеранам и героям, многим из которых уже нет с нами. Склоняю голову перед их подвигом и благодарю за то, что они смогли защитить Родину ради будущего, ради новых поколений", - сказал посол.

По его словам, память о Великой Победе глубоко почитается во всех странах СНГ - в Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, России и других государствах, которые ежегодно с уважением и благодарностью отмечают День Победы.

"Эта победа была достигнута при участии многих народов, включая жителей Кавказа и Центральной Азии. Азербайджан внес огромный вклад в ее достижение. Таджикистан, наравне с братскими народами, также внес значительный вклад в эту победу. В 1941 году население Таджикистана составляло всего полтора миллиона человек, и на фронт было отправлено 300 тысяч граждан. Из них около 100 тысяч погибли на полях сражений", - сказал он.

B.Абдурахмон также отметил, что со стороны правительства и народа Азербайджана ветеранам Второй мировой войны уделяется огромное внимание.

"В Азербайджане высоко ценят своих героев. Мы это видим. Здесь ежегодно отмечают праздники в честь героев, азербайджанских солдат, которые сражались и победили в той войне. Это очень ценно, когда государство заботится о своих ветеранах. Наряду с Азербайджаном, Таджикистан также оказывает поддержку нашим участникам войны", - сказал дипломат.