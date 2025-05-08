Объявлены судьи матча "Карабах" - "Араз-Нахчыван"
Объявлены назначения на матчи XXXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, определились судьи игр тура, который начнется завтра.
Центральный матч доверен Алияру Агаеву. Он будет судить матч "Карабах" - "Араз-Нахчыван".
Премьер-лига Мисли
XXXIV тур
9 мая
19:00. "Сабах" - "Шамахы"
Судьи: Фарид Гаджиев, Вусал Мамедов, Зохраб Аббасов, Акпер Ахмедов
VAR: Раван Хамзазаде
AVAR: Муслим Алиев
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
"Банк Республика Арена"
10 мая
17:00 "Сабаил" - "Зиря"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Керим Зейналов, Эльвин Байрамов.
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
"Арена АСКО"
19:30. "Туран Товуз" - "Нефтчи"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Теймур Теймуров, Кямранбей Рагимов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Стадион города Товуз
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