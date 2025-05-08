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Объявлены судьи матча "Карабах" - "Араз-Нахчыван"

Объявлены назначения на матчи XXXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, определились судьи игр тура, который начнется завтра. Центральный матч доверен Алияру Агаеву. Он будет судить матч "Карабах" - "Араз-Нахчыван". Премьер-лига Мисли XXXIV тур 9 мая 19:00. "Сабах" - "Шамахы"