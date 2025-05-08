Беспорядки в Париже после выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов

Беспорядки этой ночью прошли на Елисейских полях в Париже после выхода "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финал Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

То, что началось как празднование, переросло в насилие, когда автомобиль врезался в нескольких болельщиков ПСЖ, в результате чего три человека получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Водитель пока не установлен и не арестован, власти расследуют инцидент.

После этого ситуация стремительно накалилась: разъяренная толпа преследовала автомобиль, остановила его и затем подожгла, после чего начались погромы окрестных магазинов.