https://news.day.az/sport/1751116.html Беспорядки в Париже после выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов - ВИДЕО Беспорядки этой ночью прошли на Елисейских полях в Париже после выхода "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финал Лиги чемпионов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Беспорядки в Париже после выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов - ВИДЕО
Беспорядки этой ночью прошли на Елисейских полях в Париже после выхода "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финал Лиги чемпионов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
То, что началось как празднование, переросло в насилие, когда автомобиль врезался в нескольких болельщиков ПСЖ, в результате чего три человека получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Водитель пока не установлен и не арестован, власти расследуют инцидент.
После этого ситуация стремительно накалилась: разъяренная толпа преследовала автомобиль, остановила его и затем подожгла, после чего начались погромы окрестных магазинов.
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