https://news.day.az/officialchronicle/1751045.html Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам выступили с заявлениями для прессы 7 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам выступили с заявлениями для прессы.
Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам выступили с заявлениями для прессы
7 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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