Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам выступили с заявлениями для прессы

7 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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