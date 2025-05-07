В одном из районов Азербайджана оперативно устранены последствия затопления

В результате интенсивных осадков, обрушившихся на Гаджигабульский район Азербайджана, временное затопление придомовых участков было зарегистрировано в селе Удуллу, поселке Муган и других территориях. Агентство водных ресурсов Азербайджана незамедлительно приступило к реализации превентивных мер по ликвидации последствий стихии.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, для оперативного устранения последствий наводнения в пострадавшие районы была направлена специальная техника и рабочая сила. Специалисты провели работы по регулированию русел рек, укреплению дамб и берегов, чтобы минимизировать риски дальнейшего затопления.

Особое внимание было уделено ситуации в селе Удуллу, где из-за повышения уровня воды в искусственном озере возникла угроза затопления близлежащих населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорожной инфраструктуры и других объектов. Благодаря своевременным действиям Агентства водных ресурсов серьезной опасности удалось избежать.

Кратковременные селевые потоки также наблюдались в реках Исмаиллинского района, однако и здесь серьезных последствий не произошло. Руководитель Региональной службы водной мелиорации лично осмотрел территорию в ночные часы для оперативной оценки ситуации с наводнением.

Напомним, что в результате сильных дождей на территории Азербайджана увеличился водоток в трансграничных и большинстве местных рек страны. На территории республики существует около 60 рек с опасностью селей и наводнений, которые наблюдаются преимущественно в весенне-летний период.