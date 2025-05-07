Вулкан Килауэа на Гавайях снова в действии

Вулкан Килауэа на Гавайях фонтанирует лавой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Раскаленная порода взлетает в небо на высоту более 150 метров!

Килауэа в гавайской мифологии считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.