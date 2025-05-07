https://news.day.az/unusual/1750948.html Вулкан Килауэа на Гавайях снова в действии - ВИДЕО Вулкан Килауэа на Гавайях фонтанирует лавой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Раскаленная порода взлетает в небо на высоту более 150 метров! Килауэа в гавайской мифологии считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
Вулкан Килауэа на Гавайях снова в действии - ВИДЕО
Вулкан Килауэа на Гавайях фонтанирует лавой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Раскаленная порода взлетает в небо на высоту более 150 метров!
Килауэа в гавайской мифологии считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре