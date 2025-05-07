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Вулкан Килауэа на Гавайях снова в действии - ВИДЕО

Вулкан Килауэа на Гавайях фонтанирует лавой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Раскаленная порода взлетает в небо на высоту более 150 метров! Килауэа в гавайской мифологии считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.