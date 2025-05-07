https://news.day.az/sport/1750922.html Азербайджанский шахматист включён в состав командного чемпионата мира В июне этого года в Лондоне состоится командный чемпионат мира по рапиду и блицу. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в турнире примет участие азербайджанский шахматист Рауф Мамедов. 37-летний гроссмейстер выступит на мундиале в составе команды Freedom.
Азербайджанский шахматист включён в состав командного чемпионата мира
В июне этого года в Лондоне состоится командный чемпионат мира по рапиду и блицу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в турнире примет участие азербайджанский шахматист Рауф Мамедов. 37-летний гроссмейстер выступит на мундиале в составе команды Freedom.
В коллективе, состоящем из десяти выдающихся шахматистов, наряду с Рауфом Мамедовым выступят такие известные имена, как Вишванатан Ананд (Индия), Ле Куанг Лием (Китай), Эмиль Сутовский (Израиль) и Анна Музычук (Украина).
Отметим, что чемпионат мира пройдет с 10 по 16 июня.
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