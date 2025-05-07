https://news.day.az/politics/1750988.html Генсекретарь ЦК Компартии Вьетнама прибыл с государственным визитом в Азербайджан 7 мая Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл с государственным визитом в Азербайджан
Генсекретарь ЦК Компартии Вьетнама прибыл с государственным визитом в Азербайджан
7 мая Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл с государственным визитом в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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