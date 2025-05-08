https://news.day.az/world/1751171.html В Индии разбился вертолет - ВИДЕО В индийском округе Уттаркаши разбился вертолет. Как передает Day.Az, об этом сообщили государственные СМИ. В результате погибли 6 пассажиров, 2 получили тяжелые ранения
В Индии разбился вертолет - ВИДЕО
В индийском округе Уттаркаши разбился вертолет.
Как передает Day.Az, об этом сообщили государственные СМИ.
В результате погибли 6 пассажиров, 2 получили тяжелые ранения
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