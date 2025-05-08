https://news.day.az/politics/1751254.html Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан - ФОТО 8 мая завершился государственный визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Азербайджанскую Республику.
Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан - ФОТО
8 мая завершился государственный визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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